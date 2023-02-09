Бедроса Киркорова госпитализировали с затруднением дыхания

Сиделка отца знаменитого певца обратилась за экстренной медицинской помощью, но врачи не сразу забрали артиста в больницу.

Стало известно, что 90-летнего народного артиста Бедроса Киркорова кладут в больницу. Решение о госпитализации было принято после обращения его домашней помощницы к медикам. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Врачи посчитали необходим госпитализировать отца Филиппа Киркорова. Некоторое время ему придется провести в госпитале ветеранов труда. Бригада не сразу забрала артиста в медицинское учреждение, решение было принято после недолгих наблюдений за его состоянием.

Сиделка Киркорова обратилась за экстренной помощью из-за его затрудненного дыхания. Окончательный диагноз пока не сообщается.

В 2022 году король отечественного шоу-бизнеса уговорил отца сделать операцию на сердце. Бедрос Киркоров долго противился, но ему все же пришлось установить кардиостимулятор. В декабре стало известно, что 90-летний мужчина попал в шоковый зал из-за воды в легких.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь певца Екатерина Успенская опровергла информацию о прошлой госпитализации Бедроса Киркорова. Появилась информация, что отца российской звезды забрали в больницу в состоянии средней тяжести из-за нарушений в работе сердца и сильной отдышки, однако представитель сообщила, что он находится дома.