Жертвами землетрясения в Турции стали почти 13 тысяч человек

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 24

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 12 873 человек

Жертвами землетрясения в Турции стали почти 13 тысяч человек

Фото: www.globallookpress.com / Efekan Akyuz

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Данные обновляются час за часом по итогам поисково-спасательной операции, в ней задействовано свыше 113 тысяч специалистов и обычных добровольцев.

Количество погибших при сильнейшем землетрясении в Турции достигло 12 873 человек. Такие данные озвучило в пресс-релизе управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Там также уточнили, что пострадали в результате ЧП 62 937 местных жителей. При этом данные меняются раз за разом — списки обновляются по итогам поисково-спасательных работ, в которых задействовано почти 25 тысяч сотрудников соответствующих организаций, включая береговую охрану и пожарные службы.

Еще свыше 5,5 тысяч спасателей прибыли на помощь из других стран. Также к операции присоединились тысячи добровольцев, всего в ней участвуют свыше 113 тысяч человек.

Землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш случилось утром 6 февраля. Оно признано самым сильным за последние 84 года — его магнитуда составила 7,7. После первой волны было зарегистрировано еще три десятка подземных толков, а днем регион накрыло новое мощное землетрясение. Стихия также затронула провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, где погибли 1200 граждан.

В связи с трагедией в Турции объявлен семидневный национальный траур. Кроме того, в десяти провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Турции восьмилетнюю девочку чудом спасли после 64 часов заточения под завалами.

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