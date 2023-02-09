Гузееву заподозрили в получении гражданства Израиля

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Телеведущую Ларису Гузееву заметили в очереди за документами в МВД Израиля

Гузееву заподозрили в получении гражданства Израиля

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Пользователи уже активно отреагировали на распространившийся в сети снимок.

В получении гражданства Израиля заподозрили телеведущую Ларису Гузееву. Фотография опубликована в группе RePublic Haifa в социальной сети Facebook*.

«Хайфа. Гузеева в очереди в МВД», — говорится в подписи к фотографии.

На снимке видно, что рядом с телеведущей сидит мужчина — они друг другу что-то показывают в гаджетах. Некоторые подписчики соцсети отметили, что сама Гузеева утверждает, что прилетела в Израиль на отдых.

«Все бегут в Израиль, но мы же не резиновые», — также отметили в комментариях.

До этого покинувшего Россию рэпера Джигана тоже видели в МВД израильского города Хайфа. По предположениям, мужчина подавал документы для получения гражданства.

Вскоре после начала российской спецоперации по защите Донбасса многие российские звезды стали покидать родину. Некоторые до сих пор продолжают молчать об отъезде и провоцировать новые слухи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого и за что Гузеева послала матом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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