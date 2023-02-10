В Одессе призывников начали грести из спортзалов и фитнес-центров

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Сотрудники украинских военкоматов оказались вынуждены проводить настоящие рейды для отправки людей на фронт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Военкоматы в Одессе открыли для себя новый способ поимки призывников. Они начали устраивать рейды по фитнес-центрам и спортзалам.

Входные двери закрываются, а папка с повестками — открывается. В отличие от уличной охоты, бежать от людей в форме никто не пытается.

Однако судя по пустым залам, туда теперь ходят только те, кто и так по каким-то причинам сумел избежать внимания военкомата.

Тема:
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