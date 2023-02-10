В Одессе призывников начали грести из спортзалов и фитнес-центров
Сотрудники украинских военкоматов оказались вынуждены проводить настоящие рейды для отправки людей на фронт.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru
Военкоматы в Одессе открыли для себя новый способ поимки призывников. Они начали устраивать рейды по фитнес-центрам и спортзалам.
Входные двери закрываются, а папка с повестками — открывается. В отличие от уличной охоты, бежать от людей в форме никто не пытается.
Однако судя по пустым залам, туда теперь ходят только те, кто и так по каким-то причинам сумел избежать внимания военкомата.
- 9 февр
- Илон Маск отключил доступ к интернету для дронов ВСУ
- 9 февр
- Российские войска нанесли серьезный удар по ВСУ на всех направлениях
- 9 февр
- «Лечить это можно»: что ВСУ использовали вместо химоружия
- 9 февр
- Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
- 9 февр
- В СК РФ сообщили, что ВСУ мешают опознать иностранных наемников жуткими методами
- 9 февр
- На фоне просьб об истребителях в Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
- 9 февр
- Власти Великобритании грубо ответили Киеву на требования об истребителях
- 9 февр
- В Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро
- 9 февр
- Постпред РФ при ООН Небензя: западные танки «не сделают погоды» на Украине
- 9 февр
- «Охота на ведьм»: Украине предрекли скорый переворот из-за политики Зеленского
Читайте также
-2° 772 мм рт. ст.
80%
80%
72.89
1.31 78.32
1.49
1.31 78.32
1.49
Нашли ошибку?