Слетела с катушек: приведут ли выходки Бритни Спирс к новой опеке

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, что вызвало истерику поп-принцессы в ресторане Лос-Анджелеса.

Очередной скандал с участием Бритни Спирс! Из-за чего певица устроила дебош в ресторане? Почему ее муж сбежал оттуда? В чем Сэма Асгари обвиняют фанаты звезды? Правда, что он специально провоцирует жену на безумные поступки, чтобы получить над ней опеку? И действительно ли поп-принцесса снова начала злоупотреблять алкоголем? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Эти кадры облетели все мировые СМИ. Бритни Спирс закатила скандал в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Певица ужинала со своим мужем Сэмом Асгари, когда заметила, что кто-то из посетителей узнал ее и пытался снять на телефон. Девушка начала закрываться меню и орать на официантов на несуществующем языке.

«Когда вы сидите и просто хотите насладиться ужином, а люди начинают снимать — это неуважительно», — высказался муж Бритни Спирс.

По словам очевидцев, речь звезды была бессвязной, а ее поведение — неадекватным. Супруг не выдержал позора. Он просто сбежал из ресторана.

«Что за мужчина оставляет свою жену в ресторане одну, особенно когда жена — Бритни Спирс? Было небезопасно оставаться там одной», — отреагировал американский блогер Слоан.

Некоторые считают, что это часть его коварного плана по очернению репутации Бритни. Ведь если суд вновь признает девушку недееспособной, опекуном станет законный супруг. А значит, получит доступ к ее многомиллионному состоянию.

«Она начала кричать на людей, бросать в них вещи, плакать. По моему мнению, кто-то хочет выставить Бритни в плохом свете», — предположил блогер Себастьян Сото.

На следующий день Спирс рассказала, что в тот вечер была пьяна и не контролировала свое поведение. Подписчики поняли: Бритни снова попала в беду.

Дикие танцы артистки уже давно обсуждают во всех СМИ. После потери ребенка весной прошлого года Бритни словно слетела с катушек.

«Самое принципиальное в данном случае — это психотерапия, с которой она тоже пытается соскочить, прием препаратов. Надежды на то, что человек взялся за ум и будет совершенно адекватен, нет», — заявил врач-нарколог Василий Шуров.

Даже сыновья Спирс признались, что их смущает поведение матери и они очень переживают за ее здоровье.

«Они показывали мне ее видео, говорили, что им стыдно. Я постарался объяснить им, что, может, так она пытается выразить себя. Но я не могу даже представить, каково это для подростков, которые каждый день должны ходить в школу», — рассказал бывший муж певицы Кевин Федерлайн.

И только супруг как будто не замечает выходок супруги. Он как ни в чем не бывало выкладывает совместные снимки и, судя по недавнему побегу из ресторана, даже не пытается привести Бритни в чувства. Может, поэтому Асгари не смог найти общий язык с наследниками Спирс?

«С момента их последней встречи прошло уже несколько месяцев. Они знали о том, что она выходит замуж, но приняли решение не ходить на свадьбу», — отметил Кевин Федерлайн.

Сэм Асгари появился рядом с поп-принцессой в сложный период. Она судилась с отцом, отстаивала право на жизнь без опеки. Позже певица говорила, что во многом благодаря поддержке возлюбленного ей удалось выиграть громкий процесс.

«Я обязательно женюсь на ней. Это то, к чему приходят все пары. Мы семья», — говорил Асгари.

Поклонники уверены: фитнес-тренер не просто так содействовал ее освобождению из-под опеки. Он специально хотел отгородить певицу от родственников, чтобы подобраться поближе к ее банковскому счету.

«Меня не узнавали, пока жена не дала мне такую возможность: быть в медиапространстве. Я очень ценю это», — утверждает муж Бритни Спирс.

Расстройство или нервы? Кто опять довел Бритни Спирс до нервного срыва

Перед свадьбой жених и невеста заключили контракт, согласно которому спортсмен не имеет права претендовать на имущество Бритни и деньги, заработанные ей до замужества. Однако все это перестанет иметь значение, если суд решит, что певица неадекватна и не может принимать решения самостоятельно. Неужели звезда снова рискует попасть в рабство, только вместо отца будет молодой супруг?

«По законам США именно опекун принимает решение по совершению всех сделок, по распоряжению деньгами, по распоряжению имуществом», — уточнила адвокат Виктория Шакина.

Недавно Бритни заявила, что психологические травмы, которые ей нанесли родители, слишком сильно отразились на ее ментальном здоровье. И поэтому артистка больше не хочет выходить на сцену. Но даже если девушка покинет шоу-бизнес, Сэму Асгари будет вполне достаточно тех денег, что поп-принцесса заработала за свою многолетнюю карьеру.