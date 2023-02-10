Время собирать камни: китайский совет дня на пятницу, 10 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 67

Сегодня энергии дня позволят вам получить все, чего вы так долго ждали.

Время собирать камни: китайский совет дня на пятницу, 10 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 февраля?

Пятница порадует результатами — вы получите все, чего так долго ждали. Правда, если ваши ожидания были связаны с негативом, то и получите вы в итоге только его. А вот если вы мыслили и действовали в позитивном направлении — то приготовьте кошельки для прибыли, а лацканы для орденов.

Совет дня: в пятницу нужно договариваться с начальником о повышении зарплаты. Идите смелее — энергии дня поддерживают просьбы о помощи и получении вознаграждения. День также хорош для краудфандинга в любых его видах.

Предостережение дня: в пятницу стоит запрет на долги и кредиты. Если не хотите оказаться в круговороте финансовых и иных обязательств, не берите денег взаймы и не давайте трудновыполнимых обещаний.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
72.89
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Время собирать камни: китайский совет дня на пятницу, 10 февраля

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