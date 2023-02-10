Жители новостроек в РФ сильно переплачивают за интернет, но изменить это сложно

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«Известия»: каждая десятая семья в России переплачивает за интернет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Koehler / photothek.net; 5-tv.ru

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Управляющие компании зачастую просто не допускают провайдеров-конкурентов в многоквартирные дома. Это плохо, но если пускать всех, начнется хаос. И что делать?

С интернетом в России, как оказалось, не все так просто. «Известия» выяснили: каждая десятая семья в нашей стране переплачивает за доступ к сети примерно на треть. Речь идет о жителях новостроек, где управляющие компании зачастую просто не допускают к работе конкурентов, отдавая предпочтение собственным операторам. А те уже устанавливают сильно завышенные цены.

Теперь с такой практикой будут бороться, инициатива депутатов — уже в Госдуме. Как изменится доступ к интернету в новых домах и — самое главное — когда, знает корреспондент «Известий» Василий Михеев.

В интернете — у кого работа, а у кого и вся жизнь. Правда, бывает, и то и то на вынужденной паузе — сеть встала. А другой — не дано. Причем там, где, казалось бы, масса возможностей для конкуренции — в новостройках.

«На работе у нас другой интернет-провайдер, и качество интернета довольно хорошее. При том, что у меня дома доступно их всего два. Того же интернет-провайдера я не могу подключить. Если я по работе хочу созвониться дома, то интернет обрывается», — пожаловалась жительница многоквартирного дома Кристина Маслова.

Жители больших ЖК и хотели бы поменять. Но все звонки конкурентам единственного на весь дом оператора заканчиваются фразой: «У нас нет технической возможности вас подключить».

«Официальная причина была, что при строительстве и возведении домов прокладка кабелей производилась при участии компании-поставщика интернет-трафика. Что они вложили свои деньги, им нужно их вернуть», — рассказал житель многоквартирного дома Вадим Меркулов.

Новый закон позволил бы раз и навсегда решить на общем собрании — пускать ли всех желающих. Сейчас нужно опрашивать соседей при каждой попытке протянуть новые сети.

«Чтобы сегодня провести общее собрание собственников — допустим мне, как жителю многоквартирного дома, состоящего из 500 квартир — нужно порядка 50 тысяч рублей. Распечатать как минимум 500 бланков решений, распечатать как минимум 500 бланков сообщений — это минимум», — подсчитал расходы юрист Никита Кулачкин.

Также предлагается вообще исключить управляющие компании из этой цепочки. То есть по заявке одного жителя провайдер сможет на свое усмотрение и стены штрабить, где удобно, и ящики с оборудованием оставлять, где понравится. Эксперты опасаются жесткой конкурентной войны между провайдерами, в том числе недобросовестной.

Некоторые жалуются — мол, нет у них в доме свободы выбора поставщика интернет-услуг. Те же, кто пустил в свой дом всех желающих, тоже испытывают трудности — проводов в подъезде очень много! Белые, синие, зеленые — как цветная лапша в детской тарелке. Только здесь это блюдо, которое готовили шесть разных операторов. Похоже, коммунальщикам уже не переварить. Упростить работу помог бы четкий стандарт подключения к интернету.

«Нужно, чтобы провайдеры, которые заходят в дом, соответствовали техническим условиям специальным. Чтобы они свои услуги могли предоставлять, пускай готовят коммуникации сами», — предложил решение председатель ТСЖ «Озерки-1» Сергей Левицкий.

Провайдеры двумя руками за инициативу, но только в части открытой конкуренции. Поддерживают и бесплатный доступ в дом. Считают, что управляющие компании получают прибыль дважды.

«Они колеблются от 500 рублей за дом до 50 тысяч. А иногда у нас просят даже процент с начисления абонентом. В общем, цены разнятся даже не в разы, а иногда в тысячи раз. Совершенно неотрегулированный рынок. Цены экономически не обоснованы и берутся с потолка», — посетовал старший вице-президент по работе с массовым сегментом компании-провайдера Антон Годовиков.

Спешка в принятии закона не нужна — в этом уверены все участники процесса. Операторам, законодателям и коммунальщикам еще только предстоит найти компромисс, при котором и гигабайты в избытке, и безопасность гарантирована, и стены в подъезде не наводят на мысль о лапше.

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