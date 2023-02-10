«Затаила обиду» — звезда «Уральских пельменей» Корнева об ушедшей из шоу Михалковой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 123

Корнева из «Уральских пельменей» объяснила уход Михалковой из шоу конфликтами

«Затаила обиду» — звезда «Уральских пельменей» Корнева об ушедшей из шоу Михалковой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Юмористка обиделась на команду после своего ухода. Были ли на то причины?

Актриса Юлия Михалкова многим известна по своим выступлениям в составе «Уральских пельменей», однако почти четыре года назад покинула коллектив. Объяснила это желанием развивать собственные проекты, однако этой версии поверили не все. Многие считают, что ее уход связан с конфликтами с уже бывшими коллегами.

Так, актриса Ксения Корнева пришла в «Уральские пельмени» еще тогда, когда в составе коллектива была Михалкова, но уже особого энтузиазма к работе не испытывала. По ее словам, та сильно отвлекалась на другие вещи.

«Юлька — красотка. Я попала в период, когда она… Не сказать, что устала от шоу, но ее больше волновала красота. Возле зеркала дольше стояла, чем мы все. Мы репетировали», — цитирует ее Starhit.ru.

По мнению Корневой, Юлия из-за чего-то обиделась на команду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Ксения Корнева из «Уральских пельменей» такая одинокая.

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