Резал горло в тюрьме и потерял сына: трагедии в жизни Владимира Долинского

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 158

Актер Владимир Долинский сидел в тюрьме и потерял сына

Резал горло в тюрьме и потерял сына: трагедии в жизни Владимира Долинского

Фото: Мудрац Александра / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Знаменитый артист долго расплачивался за большую ошибку.

Заслуженный артист Владимир Долинский в апреле отмечает свое 79-летие. За свою жизнь артист успел построить потрясающую карьеру и обрести счастье на личном фронте. Многие люди мечтают о такой жизни, как у артиста. Правда, не всегда у знаменитости было все замечательно. На своем веку он пережил много тягостных событий.

Первая трагедия у Долинского случилась еще в молодости, когда артист окончил Щукинское училище. Он женился на однокурснице Валентине Шендриковой, но брак рухнул через пару лет. Следующей избранницей звезды стала Наталья, у девушки уже был ребенок от бывшего мужчины, но актер все равно принял ее вместе с ним.

Все изменилось, когда артист заинтересовался валютными спекуляциями. За это его осудили, пришлось провести четыре года в тюрьме. Это было сильным ударом для молодого Владимира, он всячески травмировал себя, делал порезы на горле и показывал неадекватное поведение. Масла в огонь подлила жена, обещавшая дождаться супруга. Уже через несколько месяцев в их доме был другой, пока Долинский в камере места себе не находил.

Уже после освобождения артист смог остепениться. Он снова стал сниматься в кино, играл ведущие роли в театре «Ленком» и даже нашел новую любовь. Историк Татьяна покорила сердце Владимира, он не раздумывая позвал ее замуж.

Актер был на седьмом небе, когда услышал заветную новость — он станет отцом. Правда, счастье длилось недолго. Мальчик родился раньше срока и умер через три дня. Это стало сильным ударом для супругов, они отдалились друг от друга, а потом и вовсе развелись.

Долинскому казалось, что нового счастья уже не появится, однако в его жизни появилась Наталья Волкова. С ней мужчина наконец смог построить семейное гнездышко. Красавица родила ему дочь Полину, супруги уже вместе больше 30 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Долинский впервые стал дедушкой.

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