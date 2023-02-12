Актер разоткровенничался о чувствах на премьере нового фильма, в котором сыграл главную роль.

Актер Олег Гаас верит в неравный брак и не спешит осуждать людей, выбирающих спутников с большой разницей в возрасте. Все возможно, если союз основывается не на расчете или взаимной выгоде, а на чистых чувствах, уверен он. О любви артист порассуждал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Быть». В этой картине Гаас сыграл рэпера, который переместился во времени в 90-е — когда его молодые родители принимали первые жизненно важные решения.

Связать свою судьбу с другим человеком — тоже большое решение. Особенно, если этот человек из другого круга, с другими взглядами или… другого возраста. В обществе принято искать скрытые мотивы неравного брака, многие уверены, что только ровня во всех отношениях может составить хорошую партию. Олег Гаас — не один из них.

«Главное, ну, как сказать, чтоб перло друг от друга, а там уже… Главное, чтобы любовь была, чтоб екало сердечко», — с улыбкой сказал 29-летний актер.

На носу День всех влюбленных, весь мир без преувеличения готовится к романтичному празднику. Но артистам не до того — в их графике основную часть времени занимают съемки, спектакли, премьеры. Как признался Гаас, он пока не успел подумать, как поздравить свою вторую половинку. Но пообещал как можно скорее заняться этим вопросом и успеть к 14 февраля.

В стремительном ритме жизни, признался актер, часто высокие чувства превращаются в роскошь, на которую попросту нет времени. Но даже если видишь самых близких людей редко, можно сохранить искорку в отношениях. Нужно лишь захотеть подарить мгновение счастья, тогда и любовь не угаснет.

«Романтизм надо не терять, согласен. Всегда должна быть легкость, сюрпризы, надо радовать любимого человека. Все постепенно — главное. Я не люблю планировать, к сожалению, как пойдет. Все по живому», — поделился Гаас.

Осуждения за неравный брак — популярная тема для осуждений, в том числе в СМИ. Женщина, выбирающая в мужья человека намного старше себя моментально приобретает статус содержанки, даже если в реальности все иначе. Как признавалась молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, три года она подвергалась травле в сети после замужества.

Бывшую помощницу артиста называли разлучницей, обвиняли в меркантильности. Даже когда на свет появился общий сын пары, сплетни не утихали. Но хоть селебрити и настаивает на искренности чувств в ее семье, мужчина, по ее мнению, должен обладать рядом качеств, одно из которых — состоятельность. Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова сделала громкое заявление о богатых мужчинах.