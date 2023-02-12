Алика Смехова раскрыла секрет женского счастья: «Ему надо об этом говорить»

По мнению заслуженной артистка РФ в покорности — главная сила так называемого слабого пола.

Актриса Алика Смехова поставила под удар постулаты феминистского движения в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Заслуженная артистка РФ, дочь знаменитого Вениамина Смехова, состоявшаяся звезда кино и телевидения, как оказалось, не стремится к лидерству в отношениях, предпочитая роль так называемого серого кардинала. В любви, уверена она, важно распределить зоны влияния и способы их проявления.

«С мужчиной спорить не надо, кто сильнее. Конечно, сильнее мужчина. Всячески ему надо об этом говорить. Но мы с вами понимаем, кто сильнее», — посмеялась актриса.

Об отношениях Смехова порассуждала на премьере фильма «Непослушная». Главные роли в картине исполнили Александр Петров и Анастасия Резник. Ленту уже сравнивают с нашумевшими «50 оттенками серого», так как она, судя по трейлеру, изобилует эротическими сценами и повторяет сюжет в контексте отношений богатого и властного мужчины и противоречивой женщины.

Пока герои фильма выясняют, у кого больше… внутренний стержень, Алика Смехова лишь хитро улыбается. По ее мнению, свою позицию доказывать не нужно, потому что не в признании силы женское счастье. Гармоничные отношения строятся на других принципах.

«В чем заключается секрет женского счастья? В покорности. В терпении и принятии», — отметила актриса.

Алика Смехова была замужем трижды. Первым супругом стал режиссер и сценарист Сергей Ливнев, вторым — банкир Георгий Беджамов, этот брак продлился два месяца. От третьего мужа-бизнесмена Николая (полного имени не называет) артистка родила сына Артема, парень носит ее фамилию. В отношениях с известным предпринимателем Игорем Макаровым Смехова стала мамой во второй раз, наследнику Макару она также дала свою фамилию.

Фильм «Непослушная» выйдет на экраны для широкого зрителя 14 февраля, в День всех влюбленных. Накануне праздника романтические пары ломают головы, как порадовать друг друга и как поздравить. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему психологи советуют женщинам быть осторожными в этот день в выражении чувств и не давить на мужчин.