Владислав Ветров о съемках в эротической драме с Яном Цапником: «Дожил…»

Народный артист РФ остается востребованным на пороге 60-летия, но уже смеется и удивляется, видя свою фамилию в описании очередной картины.

Народный артист России Владислав Ветров иронично высказался о своем участии в съемках эротической драмы «Непослушная». На премьере в Москве корреспондент 5-tv.ru хотел обсудить с актером мнение о картине, которую уже после выхода трейлера многие критики и зрители назвали русскоязычной версией «50 оттенков серого».

Но детали сюжета и субъективные взгляды на ленту 59-летнему Ветрову — как опытному артисту — показались не столь интересной темой. Кроме того, его персонажу отведено не так много экранного времени. Зато сам исполнитель, как и его коллеги-ровесники (или почти ровесники) неожиданно для себя стали участниками весьма смелого сексуального проекта.

«Роль микроскопическая. Но, честно говоря, на меня большее впечатление производит не фильм, который я увижу, а реклама, где написано: эротическая драма, в ролях Ян Цапник, Владислав Ветров… Дожил…» — рассмешил журналистов актер.

Шутки шутками, а тема романтических чувств волнует каждую душу вне зависимости от возраста. Это сегодня Ветров — примерный семьянин, чьим секретом хорошей погоды в доме стала короткая рекомендация «молчать и кивать». Были и в его жизни бури, которые не могли усмирить даже огромные расстояния. На пути к возлюбленной артиста было невозможно остановить.

«Признание в любви — это было на гастролях. Из Ростова я перекладными, чуть ли не на кукурузнике летел в Подмосковье… Представляете! Перекладными, с каких-то военных аэродромов, чтобы встретить человека на вокзале. Вот на какие подвиги я способен», — поделился Ветров.

О секрете гармоничных отношений на премьере «Непослушной» рассуждали многие знаменитости. Не только сюжет обязывал! Накануне День всех влюбленных. В праздник, к слову, начнутся показы фильма для широкого зрителя. Предвкушение подарков и признаний так и витало в воздухе. Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Алика Смехова рассказала, в чем видит главную силу и секрет женского счастья.