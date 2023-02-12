«От этого очень многое зависит»: Елена Захарова поделилась опытом съемок в постельных сценах

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 50

Актриса Захарова рассказала о съемках в постельных сценах в Японии

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезды театра и кино проносят роли через жизнь, играя порой очень даже легко, но касается ли это пикантных эпизодов?

Актриса Елена Захарова при всей своей природной скромности отнюдь не стесняется «работать» в постельных сценах. Подробнее об этом звезда рассказала корреспондентам 5-tv.ru на премьере мелодрамы «Непослушная». По словам знаменитости, в моменты, когда приходится быть абсолютно голым, нервничают даже бывалые артисты.

«Главное помнить, что ты артист, очень многое зависит от режиссера, смотря как снято. От какой-то деликатности, желания сделать красиво. Когда я снималась в Японии, мне долго все объясняли». Работа есть работа, но это огромный стресс, причем как для мужчины, так и для женщины», — сказала собеседница.

Захарова отметила, что ей ни разу не довелось увидеть у коллег по цеху легкомысленное отношение к подобным сценам в плане того, как их сыграть. Женщина не упомянула фамилию актера, но подчеркнула, было заметно, как он нервничает, несмотря на долгую подготовку перед съемкой. Елена добавила, что некоторые селебрити предпочитают оставлять на себе хоть какие-то части одежды, дабы сниматься не совсем голыми.

Ранее 5 tv.ru писал о том, что, возможно, спасло бы дочь Захаровой.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
«От этого очень многое зависит»: Елена Захарова поделилась опытом съемок в постельных сценах
10:58
Разведчик рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
10:46
AP: Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
10:27
«Нам генетически ближе Шукшины»: Кологривый раскритиковал творчество Абдулова
10:15
Нужно ли чистить зубы питомцу: когда и как правильно это делать
10:06
Как физические нагрузки действуют на сердце и чем они опасны

Сейчас читают

Владислав Ветров о съемках в эротической драме с Яном Цапником: «Дожил…»
Можно ли было предотвратить катастрофу: кто и почему виновен в трагедии в Турции
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену
«Ужасно и мерзко»: Навка рассказала о серьезном заболевании у Башарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023