«От этого очень многое зависит»: Елена Захарова поделилась опытом съемок в постельных сценах

Звезды театра и кино проносят роли через жизнь, играя порой очень даже легко, но касается ли это пикантных эпизодов?

Актриса Елена Захарова при всей своей природной скромности отнюдь не стесняется «работать» в постельных сценах. Подробнее об этом звезда рассказала корреспондентам 5-tv.ru на премьере мелодрамы «Непослушная». По словам знаменитости, в моменты, когда приходится быть абсолютно голым, нервничают даже бывалые артисты.

«Главное помнить, что ты артист, очень многое зависит от режиссера, смотря как снято. От какой-то деликатности, желания сделать красиво. Когда я снималась в Японии, мне долго все объясняли». Работа есть работа, но это огромный стресс, причем как для мужчины, так и для женщины», — сказала собеседница.

Захарова отметила, что ей ни разу не довелось увидеть у коллег по цеху легкомысленное отношение к подобным сценам в плане того, как их сыграть. Женщина не упомянула фамилию актера, но подчеркнула, было заметно, как он нервничает, несмотря на долгую подготовку перед съемкой. Елена добавила, что некоторые селебрити предпочитают оставлять на себе хоть какие-то части одежды, дабы сниматься не совсем голыми.

Ранее 5 tv.ru писал о том, что, возможно, спасло бы дочь Захаровой.