«Коля победил болезнь»: Успенская честно о здоровье Баскова после операции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 16

Знаменитая певица призналась, что состояние блондина заставило ее переживать.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Российская певица Любовь Успенская рада возвращению коллеги Николая Баскова на сцену после перенесенной операции. Своими переживаниями о здоровье артиста она поделилась во время общения с журналистами на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

«Он такой человек, который никогда не сдается. У него была сложная жизнь, он пережил операцию. Мы очень все переживали, действительно боялись за его здоровье, но Коля победил болезнь, Коля вернулся в строй», — сообщила исполнительница хита «Кабриолет».

Кроме того, отметила Успенская, реабилитация пошла на пользу «натуральному блондину», и сейчас он выглядит даже лучше, чем до операции. Певица в заключение назвала звезду российского шоу-бизнеса «сумасшедшим работягой». По ее совам, он человек безграничной доброты и щедрости, и именно таких мужчин должно быть больше.

Недавно Николай Басков не на шутку испугал общественность. Он начал появляться на публике на костылях, не мог лишний раз передвигаться по сцене и просил помощи при спуске с лестницы. Чтобы развеять догадки о возникших у артиста проблемах с сосудами, он решил во время одного из своих выступлений со сцены признаться, что пережил операцию на связках ноги, но точный диагноз раскрывать не стал. 

Ранее 5-tv.ru писал, что стало главной ошибкой фигуриста Романа Костомарова, стоившей ему здоровья.

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