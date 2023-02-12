Чудом выжившая при землетрясении в Турции девочка отметила день рождения среди волонтеров

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27

Добровольцы устроили малышке настоящий праздник, несмотря на то, что провести его пришлось на улице.

Чудом выжившая при землетрясении в Турции девочка отметила день рождения среди волонтеров

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

Читайте нас в: Дзен Новости

Восьмилетняя турчанка отпраздновала свой День рождения на улице среди волонтеров, которые подготовили ей сюрприз с печеньем и тортом. Об этой трогательной истории написал сайт Demirören Haber Ajansı.

Маленькая Эзмира остановилась в школе, где расположены жертвы землетрясения в Турции. Одна из добровольцев узнала, что у девочки День рождения и испекла ей торт. Обстановка не подразумевала роскошного празднества, а вместо свечей была зажигалка, но девочка смогла задуть огонь и загадать свое главное желание.

«У нас был приятный маленький сюрприз, мы сделали ребенка счастливым. Мы были очень счастливы. Это был очень эмоциональный момент. Ей нужна моральная мотивация прямо сейчас. Нам нравилось видеть, как дети улыбаются», — сообщила волонтер.

Страшное землетрясение с афтершоками произошло в курортных регионах Турции 6 февраля. По последним данным, в результате стихии погибли более 24 тысяч человек, более 80 тысяч пострадали. Эксперты предполагают, что под завалами может находиться еще порядка 200 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что израненная осколками собака-спасатель вытащила пятерых людей из-под завалов в Турции.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Что скажет мама? Какого «мужчину мечты» ждет 33-летняя дочь Успенской
18:52
Чудом выжившая при землетрясении в Турции девочка отметила день рождения среди волонтеров
18:36
Размер имеет значение? Почему большие мужчины выбирают миниатюрных женщин
18:24
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 29 тысяч
18:10
«Как ты в этом сидишь?» — Сэм Смит стал мемом из-за латексного костюма на премии
17:58
«Я умер уже»: Басков раскрыл правду о своем состоянии после операции

Сейчас читают

«Я умер уже»: Басков раскрыл правду о своем состоянии после операции
«Безгрешные ангелы»: медсестры спасали новорожденных при землетрясении в Турции ценой своих жизней
«С руками на кобуре»: как уход Столтенберга с поста генсека НАТО повлияет на Россию
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023