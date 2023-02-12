Чудом выжившая при землетрясении в Турции девочка отметила день рождения среди волонтеров

Восьмилетняя турчанка отпраздновала свой День рождения на улице среди волонтеров, которые подготовили ей сюрприз с печеньем и тортом. Об этой трогательной истории написал сайт Demirören Haber Ajansı.

Маленькая Эзмира остановилась в школе, где расположены жертвы землетрясения в Турции. Одна из добровольцев узнала, что у девочки День рождения и испекла ей торт. Обстановка не подразумевала роскошного празднества, а вместо свечей была зажигалка, но девочка смогла задуть огонь и загадать свое главное желание.

«У нас был приятный маленький сюрприз, мы сделали ребенка счастливым. Мы были очень счастливы. Это был очень эмоциональный момент. Ей нужна моральная мотивация прямо сейчас. Нам нравилось видеть, как дети улыбаются», — сообщила волонтер.

Страшное землетрясение с афтершоками произошло в курортных регионах Турции 6 февраля. По последним данным, в результате стихии погибли более 24 тысяч человек, более 80 тысяч пострадали. Эксперты предполагают, что под завалами может находиться еще порядка 200 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что израненная осколками собака-спасатель вытащила пятерых людей из-под завалов в Турции.