«Я умер уже»: Басков раскрыл правду о своем состоянии после операции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 138

Николай Басков раскрыл правду о своем состоянии после перенесенной операции

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Почему артист решился на серьезное вмешательство? Какие прогнозы дают врачи?

Российский певец Николай Басков рассказал о своем здоровье после перенесенной операции. Он выразил возмущение тем, что средства массовой информации заблаговременно отправили его в могилу. Правдой о своем состоянии он поделился с 5-tv.ru на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

Внимательные журналисты не могли не обратить внимание на свежий внешний вид и новый пепельный оттенок волос «натурального блондина». Они поспешили поинтересоваться у артиста, с чем связано столь яркое преображение. Оказалось, помимо съемок, есть еще одна причина. 

«Пресса, вы же писали, что я умер уже. Что я еле хожу, двигаюсь на костылях. Но я, слава Богу, здоров. Все в порядке», — возразил в ответ артист.

Коллеги также заметили изменения звезды. Певица Любовь Успенская призналась, что сильно переживала за Баскова, однако сейчас рада его возвращению на сцену. По словам исполнительницы, после реабилитации он стал выглядеть даже лучше, чем до болезни.

46-летний Николай Басков не на шутку испугал поклонников своим состоянием перед новогодними праздниками. Певец появлялся на публике на костылях, не мог лишний раз передвигаться по сцене и просил помощи при спуске с лестницы. Чтобы развеять догадки о возникших у него проблемах с сосудами, артист решил со сцены признаться фанатам - он пережил операцию на связках ноги. Полный диагноз музыкант раскрывать не стал.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Басков обрадовался своему попаданию в санкционный список Канады.

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«Я умер уже»: Басков раскрыл правду о своем состоянии после операции

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