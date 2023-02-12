Живого кота достали из-под завалов в Турции спустя 110 часов после землетрясения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48

Животное не испугалось людей. Однако пришлось постараться, чтобы вернуть доверие пушистого.

Живого кота достали из-под завалов в Турции спустя 110 часов после землетрясения

Фото: Twitter / Lorenzo The Cat

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Спасатели достали из-под завалов кота, который провел под обломками 110 часов после землетрясения в Турции. Животное не выглядело испуганным, и сразу далось в руки людям. Однако проблемы возникли, когда спасатели попытались напоить пушистого водой.

Чтобы вызвать доверие кота, члены спасательного отряда передавали его друг другу и гладили в попытке успокоить. Они периодически придумывали разные способы дать ему воду: использовали крышку бутылки или наливали в руку.

Накануне стало известно, что спасатели извлеки из-под разрушенного дома двухмесячного малыша. Он продержался под завалами 128 часов и дождался помощи.

Страшные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией 6 февраля. По последним данным, число погибших в результате природной катастрофы превысило 29 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что чудом выжившая при землетрясении в Турции девочка отметила день рождения среди волонтеров.

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