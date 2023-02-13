Бездомных животных предлагают не выпускать из приютов

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Депутаты Госдумы предлагают держать бездомных собак в приютах, пока им не найдут хозяев

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Они будут содержаться там, пока не найдут новых хозяев.

Бездомных собак не выпустят из приюта, пока не найдут им новых хозяев. Такие изменения в законопроект предлагают внести депутаты Госдумы. По их мнению, даже чипированные и стерилизованные животные представляют опасность на улице. Они могут объединяться в стаи и нападать на прохожих — особенно на детей. И таких случаев стало много в последнее время.

«В приютах не все далеко ручные. Есть и такие, „дичь“, как мы их называем. Не факт, что все бездомные собаки агрессивные. Но какая-то степень осторожности и силы должна присутствовать. Без этого им не выжить», — рассказал ветеринар Владимир Шеляков.

Нынешний закон позволяет регионам самим решать вопрос с бездомными собаками. Так, в Москве их действительно держат в приютах пока не найдут, куда пристроить. А в Петербурге животных стерилизуют, прививают и выпускают на волю. И как отмечают эксперты, оба варианта показали свою эффективность.

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