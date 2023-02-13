Рианна ждет второго ребенка

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Иван Обухов
Иван Обухов 50

Артистка появилась на публике с округлившимся животом.

Рианна ждет второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Baptiste Autissier via www.imago

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Певица Рианна после своего выступления на Супербоуле тут же стала героиней множества публикаций. Певица показала всему свету, что готовится стать матерью во второй раз!

Артистка, которая почти пять лет назад поставила карьеру на паузу, наконец-то вновь появилась на сцене: и не просто на концерте, а в финале Суперкубка, который по праву считается одним из главных спортивных событий года

На старте своего выступления Рианна поддерживала рукой округлившийся животик, а во время исполнения танцевальных движений старалась двигаться не особенно активно.

Поклонники артистки в соцсетях уже начали обсуждать вторую беременность любимицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Asti сделала неожиданное признание о своей беременности.

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