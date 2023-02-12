Анна Asti сделала неожиданное признание о своей беременности

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Рита Миронова
Рита Миронова 52

Звезда счастлива в браке с бизнесменом Станиславом Юркиным. Ожидается ли пополнение в их молодой семье?

Анна Asti сделала неожиданное признание о своей беременности

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба — Прим. ред.) прокомментировала слухи о своей беременности. По ее словам, это самые частые подозрения, с которыми она сталкивается.

«Меня постоянно окружают сплетни. Самая частая — это про беременность. Последний раз я была „беременна“, кажется, перед Новым годом. Все, видимо, хотят поскорее увидеть меня с животиком. Но пока я не беременна», — рассказала Анна в беседе с KP.RU.

При этом артистка ранее рассказывала, что они с супругом планировали ребенка, но решили попробовать позже. Сейчас Анна хочет полностью посвятить себя и свое время карьере, чтобы реализовать весь потенциал.

«Вот так получилось. Получилось, как получилось. Если бы можно было покупать детей, то давно бы пошли и купили. Беременность — немножко другой процесс», — с улыбкой отметила певица.

Анна Asti вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Супруг полностью поддержал ее в выборе карьеры вместо материнства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Asti задумывалась о суициде после тяжелого расставания с бывшим.

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