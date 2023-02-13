«Матки нет, но секс есть»: Сябитова призналась в интиме с давним другом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 846

Роза Сябитова рассказала о сексе с другом по договоренности

«Матки нет, но секс есть»: Сябитова призналась в интиме с давним другом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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У самой знаменитой свахи страны было два мужа. С последним она развелась в 2011. С тех пор женщина свободна и не отказывает себе в удовольствиях.

Телеведущая Роза Сябитова похвасталась насыщенной интимной жизнью. Звезда «Давай поженимся» призналась, что занимается сексом с близким другом по договоренности. Подробностями она поделилась в эфире одного из шоу на RUTUBE, сообщает Starhit.

По словам 61-летней Сябитовой, «старики» ее в сексуальном плане уже не привлекают, так как она сама «старуха», однако молодые мужчины ее, бесспорно, интересуют. Телесваха добавила, что любит приходить на передачи, где на молодых ребят можно не только посмотреть, но и пощупать.

«У меня нет возрастного лимита. Сейчас собираю не события в своей жизни, а впечатления. Мужчина — божественное создание <…> Сплю ли я с кем-нибудь? Да, сплю. У меня все хорошо. У меня матки нет, но секс есть!» — заявила Сябитова.

Сейчас ведущую с мужчинами связывает только секс без обязательств, но в прошлом у нее осталась семейная жизнь и два брака. От первого — с Михаилом Сябитовым она родила сына Михаила и дочь Ксению. Во второй раз Сябитова связала свою жизнь с участником шоу «Давай поженимся» Юрием Андреевым. «Счастливая» история закончилась спустя три года, после стало известно, что мужчина бил знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Сябитова никогда не была романтиком.

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