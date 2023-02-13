«Был бодр и здоров»: Инин рассказал о смерти сына во время отдыха в Турции

У младшего сына знаменитого писателя не было жалоб накануне трагедии. Причина смерти до сих пор остается загадкой для семьи.

Российский драматург и сценарист Аркадий Инин рассказал о внезапной смерти младшего сына Константина во время отдыха в Турции. В эфире федерального канала он поделился подробностями семейной трагедии.

По словам Инина, его наследник скончался в 2022 году. У Константина не было жалоб, он «был бодр и здоров» в последние дни перед уходом. Однако после утреннего бассейна и завтрака почему-то упал замертво.

«Никогда не жаловался на сердце, но по внешним проявлениям у него была дикая испарина и рвота. Говорят, что это признак инфаркта», — прокомментировал драматург.

Точная причина смерти его сына неизвестна до сих пор. Примечательно, что скончался он в день рождения матери Инны Ивановой, которая ушла из жизни годом ранее, в 2021 году.

Инин в заключение добавил, что узнал о смерти Константина от его старшего брата Вадима лишь спустя сутки. Ему об утрате сообщили друзья покойного, которые вместе с ним отправили на курорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна причина смерти режиссера Вадима Абдрашитова.