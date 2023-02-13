«Был бодр и здоров»: Инин рассказал о смерти сына во время отдыха в Турции

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 156

Аркадий Инин рассказал о смерти сына Константина во время отдыха в Турции

«Был бодр и здоров»: Инин рассказал о смерти сына во время отдыха в Турции

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

У младшего сына знаменитого писателя не было жалоб накануне трагедии. Причина смерти до сих пор остается загадкой для семьи.

Российский драматург и сценарист Аркадий Инин рассказал о внезапной смерти младшего сына Константина во время отдыха в Турции. В эфире федерального канала он поделился подробностями семейной трагедии.

По словам Инина, его наследник скончался в 2022 году. У Константина не было жалоб, он «был бодр и здоров» в последние дни перед уходом. Однако после утреннего бассейна и завтрака почему-то упал замертво.

«Никогда не жаловался на сердце, но по внешним проявлениям у него была дикая испарина и рвота. Говорят, что это признак инфаркта», — прокомментировал драматург.

Точная причина смерти его сына неизвестна до сих пор. Примечательно, что скончался он в день рождения матери Инны Ивановой, которая ушла из жизни годом ранее, в 2021 году.

Инин в заключение добавил, что узнал о смерти Константина от его старшего брата Вадима лишь спустя сутки. Ему об утрате сообщили друзья покойного, которые вместе с ним отправили на курорт.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна причина смерти режиссера Вадима Абдрашитова.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:23
Все лучшее — детям: как в Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой готовят гимнасток из ДНР
10:11
Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу четвертого ребенка
9:58
«Был бодр и здоров»: Инин рассказал о смерти сына во время отдыха в Турции
9:45
Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска
9:15
«Матки нет, но секс есть»: Сябитова призналась в интиме с давним другом
9:01
МИД: Россия немедленно ответит на размещение японских ракет у своих границ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака
Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
«С ним ушла эпоха»: директор Дома кино Екатерина Головня о смерти Абдрашитова
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023