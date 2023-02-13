Рубашка с кровью и патрон в ружье: тигр напал на охотника в Хабаровском крае
Амурский тигр напал на охотника в Хабаровском крае
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Останки человека до сих пор ищут спасатели.
Охота в Хабаровском крае закончилась трагедией. Приехавший с Сахалина охотник сам превратился в жертву — по предварительным данным, его загрыз амурский тигр. В лесу нашли останки и одежду человека, которого уже несколько дней разыскивают родные.
«Рубашка со следами крови, брюки все разодраны», — показали местные.
Все произошло так стремительно, что охотник не успел выстрелить в зверя — патрон так и остался в ружье.
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