Рубашка с кровью и патрон в ружье: тигр напал на охотника в Хабаровском крае

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Амурский тигр напал на охотника в Хабаровском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Останки человека до сих пор ищут спасатели.

Охота в Хабаровском крае закончилась трагедией. Приехавший с Сахалина охотник сам превратился в жертву — по предварительным данным, его загрыз амурский тигр. В лесу нашли останки и одежду человека, которого уже несколько дней разыскивают родные.

«Рубашка со следами крови, брюки все разодраны», — показали местные.

Все произошло так стремительно, что охотник не успел выстрелить в зверя — патрон так и остался в ружье.

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