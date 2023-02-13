Собаки помогли найти схрон с боеприпасами в Запорожской области
Из тайника изъяли не только патроны и мины, но и другие боевые единицы.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
В Запорожье, в лесу, полиция обнаружила схрон с оружием и боеприпасами. Арсенал удалось найти с помощью служебных собак.
Из тайника изъяли гранатомет, противотанковые мины, почти 200 патронов и тротиловые шашки. Боеприпасы вывезли в безопасное место и взорвали. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто и зачем устроил в лесу этот схрон. Возбуждено уголовное дело.
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