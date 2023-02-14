Парад калибров: лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 27

Минобороны опубликовало хроники подготовки танкистов, боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» и боевых вылетов вертолетов Ка-52.

Фото, видео: Евгений Епанчинцев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Забайкальском крае завершился курс дополнительной боевой подготовки танкистов. Занятия прошли на полигоне «Красный Яр» под руководством опытных офицеров.

По итогам обучения танкисты выполняли контрольные упражнения стрельб из вооружения танков Т-72Б с ведением огня по мишеням, имитирующим боевую технику и личный состав «противника», расположенным на расстоянии от 500 до 1800 метров.

Очередность появления мишеней была разделена на несколько вариантов, которые не были известны экипажам до начала выполнения упражнения. Военнослужащие вели огонь по целям с ходу из 125-мм танковых орудий и 7,62 мм пулеметов ПКТ.

С успешной сдачей экзаменов военнослужащие получили военно-учетные специальности: наводчик-оператор и командир танка.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» является глубокомодернизированной версией РСЗО «Смерч». Усовершенствование коснулось боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данного типа РСЗО.

Как и предшественник, «Торнадо-С» имеет 12 направляющих для 300-мм ракет. При этом система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем «Смерч»: 120 км против 70—90 км.

РСЗО «Торнадо-С» предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. РСЗО представляют собой эффективное оружие поддержки, рассчитано на поражение пехоты противника, легких укреплений и бронетехники, артиллерийских установок и ЗРК противника. Применяется как при обороне, так и в наступлении.

Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара.

РСЗО «Торнадо» считается одной из самых лучших в мире, так как по многим параметрам превосходит не только советские прототипы, но и современные зарубежные аналоги.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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