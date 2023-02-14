Не стали долго скрывать: певица Ханна рассекретила пол новорожденного малыша

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Певица Ханна родила вторую дочку

Фото, видео: Instagram* / offi_hanna; 5-tv.ru

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Оказавшись после больницы дома, знаменитость стала делиться с публикой видео с выписки, на которых по надписи и цвету шариков интернет-пользователи определили пол второго ребенка.

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова — Прим. ред.), которая на прошлой неделе во второй раз стала мамой, рассекретила пол новорожденного малыша. В социальной сети на следующий день после выписки из роддома она показала видео, как проходило это событие. Ее муж Пашу (настоящее имя Павел Курьянов — Прим. ред.) к возвращению любимой украсил комнату розовыми шариками и заказал большие буквы надписью «девочка».

«Теперь у нас две дочки», — сообщили Ханна и Пашу в социальной сети.

Как назвали дочку, пара не стала рассказывать. Они озвучили лишь первую букву имени — «К». Возможно, супруги желают скрывать имя наследницы также, как и старшей дочери. Они не сообщали ее имя на протяжении года.

К слову, Ханна и Пашу в браке с 2015 года. Они познакомились на конкурсе красоты «Miss Kemer International — 2010», в котором певица заняла призовое место. Впоследствии Курьянов стал для Ханны не только мужем, но и продюсером. О своей второй беременности артистка сообщила осенью, выложив видео с животом в свои соцсети. До этого певица старательно скрывала интересное положение и долгое время отрицала слухи.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит возлюбленный и будущий папа ребенка экс-звезда «Дома-2» Алианы Устиненко.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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