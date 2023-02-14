«Чтоб гангрена не шла»: продюсер Цыганов призвал спасать РФ от уехавших звезд

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Продюсер Цыганов призвал спасать Россию от бежавших звезд

«Чтоб гангрена не шла»: продюсер Цыганов призвал спасать РФ от уехавших звезд

Фото: www.globallookpress.com / Miguel Miguel

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Продюсер рассказал, как необходимо поступить с бежавшими и осуждающими страну артистами.

Всем уехавшим вскоре после начала спецоперации и осуждающим впоследствии Россию артистам и актерам необходимо навсегда закрыть въезд в страну. С таким заявлением выступил продюсер Вадим Цыганов. Только так они не смогут больше своим творчеством влиять на общество и подрастающее поколение, которое в силу возраста еще не до конца отличает хорошее от плохого.

«Нужно просто закрыть им въезд, чтоб они больше сюда не лезли. Они воспитывают наших детей на этой гадости. Нужно закрывать, нужно ампутировать, чтобы гангрена не шла», — сказал Цыганов в беседе с «Народными новостями».

По словам Цыганова, знаменитости, которые годами зарабатывали в России, а после выступили против, потеряли принадлежность к русской земле и культуре.

«Пугачева и Галкин* не могут быть предателями априори, потому что у них Родина другая — Израиль. А Земфира* родилась в Уфе, но русский — это не национальность. Это принадлежность к этой земле и культуре. А с предателями надо прощаться безжалостно», — резюмировал Цыганов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой язык выучил Максим Галкин, чтобы работать за границей.

* — признан иноагентом в России.

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