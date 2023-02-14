«Пустой и бесполезный»: Пригожин рассказал о самом странном подарке

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 252

Продюсеру Пригожину однажды подарили штурвал

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Продюсер признался, он любит и получать подарки, и дарить. И с том, и в другом случае он хочет, чтобы покупка понравилась имениннику.

Продюсер Иосиф Пригожин вспомнил самый странный подарок, который ему вручили. Он знаменитости совсем не понравился, точнее он даже и не понял, что имел в виду даритель, и как он им может пользоваться.

«Бывают несуразные подарки. Мне однажды на день рождения штурвал подарили. А что с ним делать? Не люблю дарить и когда дарят пустые, бесполезные подарки. Пусть это будет монета, внимание. Не у всех же есть деньги на дорогие подарки. Любой подарок должен быть дорог, чтоб его не хотелось передать или выбросить. Вы знаете, мне трудно сказать, я люблю дарить подарки и приятно, когда тебе дарят», — рассказал он в комментарии для 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».

К примеру, Пригожин любит радовать жену Валерию подарками. Так, в 2019-м году пара отметила 15 годовщину свадьбы. С размахом отмечать не планировали. Что касается подарков, то материальные вещи семью тогда не особо интересовали, поэтому посовещались и решили подарить друг другу поездку в какое-то необычное место. Они давно мечтали побывать в Исландии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит фигура фигуру 54-летней певицы Валерии без фотошопа.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.63
0.84 78.67
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака
7:57
Дарья Донцова оценила перспективы Костомарова на нормальную жизнь
7:38
27 тонн огня и стали: в деле — крупнокалиберный миномет «Тюльпан»
7:27
Пламя до неба: на северо-востоке Москвы ночью полыхало здание техцентра — видео
7:22
«Пустой и бесполезный»: Пригожин рассказал о самом странном подарке
7:06
Спустя восемь суток из-под завалов в Турции достали 10-летнюю девочку — видео

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов: холера не представляет опасности для России
Успел в последний поезд: Газманов рассказал о самом романтичном поступке
Медсестра рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023