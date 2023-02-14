Без еды и воды 180 часов: как в Турции спасают людей из-под завалов

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Сильнейшее землетрясение произошло 6 февраля. Погибли несколько десятков тысяч человек.

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

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Спустя восемь суток после землетрясения в Турции спасатели продолжают доставать из-под завалов выживших. Хатай — это одна из самых пострадавших провинций и основной район поисков. И здесь ежедневно обновляются рекорды спасения. Среди последних — вызволение из бетонного плена взрослого мужчины, 13-летнего подростка и 10-летней девочки — каждый из них провел под завалами больше 180 часов.

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