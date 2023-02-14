Заседание НАТО в формате «Рамштайн» по украинскому вопросу началось в Брюсселе

В столице Бельгии стартовало десятое заседание НАТО по украинскому вопросу. Оно проходит в формате «Рамштайн». Первые данные с места событий появились в Telegram-канале «Страна.ua».

«На встречу уже прибыл министр обороны Украины Алексей Резников, где встретился с американским коллегой Ллойдом Остином», — отмечалось в одном из сообщений.

Накануне Резников обсуждал с фолловерами в соцсетях список вопросов и задач, которые будут подняты в рамках переговоров. Ожидается, что он будет просить альянс о развитии «танковой коалиции», формировании запаса прочности по боеприпасам, обсуждать логистику, ремонт и обслуживание вооружения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что украинские боевики самовольно покидают позиции под Артемовском, опасаясь российской армии.