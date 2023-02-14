Марочко: боевики ВСУ сбегают с позиций под Артемовском без приказа командования

Боевики ВСУ, выполняющие преступные приказы киевского режима под Артемовском, находятся в плачевном положении. Многие из них уже начали сбегать с позиций, не боясь наказаний от начальства. Все потому, что противостоять российской армии они просто не в силах. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Артемовск отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. <…> Покидают их военнослужащие ВФУ явно без указаний вышестоящего командования, поскольку действия носят хаотичный характер, с явными признаками паники», — подчеркнул Марочко в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал уникальные кадры с боевых позиций российских военных в зоне СВО.