Российские ученые создали наносенсоры для лечения раковых опухолей

|
Рита Миронова
Рита Миронова 23

Насколько эффективным будет такой метод лечения и когда его введут в практику?

Российские ученые создали наносенсоры для лечения раковых опухолей

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Balk

Читайте нас в: Дзен Новости

Ученые Казанского федерального университета разработали оптические температурные сенсоры, помогающие в лечении онкобольных. Их будут использовать для онкологической гипертермии — нагрева раковых опухолей, что считается возможным методом лечения рака. Происходит это за счет того, что нагрев опухоли приводит к ее гибели.

«Во время данной процедуры происходит нагрев опухоли лазерным излучением. При этом температура внутри опухоли не должна превышать 40-42 градуса по Цельсию, так как перегрев может оказать сильное угнетающее действие на здоровые ткани. В то же время неэффективный нагрев не будет производить должного терапевтического действия. Таким образом, необходимо строго контролировать температуру внутри нагреваемого объекта», — цитирует Газета.ру слова кандидата физико-математических наук Максим Пудовкин.

Если созданные казанскими учеными сенсоры введут в исследуемую область, они позволят получить данные о температуре. Но ученым нужно найти способ доставки сенсоров в опухоли и своевременного их выведения. Например, вводить их можно с помощью инъекций напрямую в опухоль. Либо же ввести через кровоток. Пока вопрос вывода сенсора из опухоли остается открытым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему привычка выпивать стакан воды утром натощак может вызвать рак желудка.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.63
0.84 78.67
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:42
Туристы из России застряли в аэропорту Дубая почти на сутки
15:38
Российские врачи оказали экстренную помощь министру МЧС в Турции
15:32
Российские ученые создали наносенсоры для лечения раковых опухолей
15:24
У Рианны второй на подходе: чем опасна новая беременность сразу после родов
15:21
Новую специализированную детскую поликлинику построили в Костроме
15:15
Суд отказал первой жене Грачевского в получении доли наследства

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023