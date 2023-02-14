«Кракен» подкрался незаметно: зараженный ковидом Пригожин рассказал о своем состоянии

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 319

Иосиф Пригожин сообщил, что легче перенес новую форму коронавируса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Где и когда продюсер успел подхватить болезнь?

Иосиф Пригожин, недавно заболевший новым видом коронавируса под названием «кракен», вышел на связь после лечения и рассказал 5-tv.ru о своем самочувствии.

По словам продюсера, сейчас он хорошо себя чувствует, а сам «кракен» не опасен так, как все думают.

«Ничего страшного не было в этом. Кашель без температуры, и все нормально», — рассказал Иосиф Игоревич.

Также он отметил, что его супруга Валерия чувствует себя так же, как и он. Супруги не занимались самолечением и сразу обратились к врачам.

До этого Пригожин и Валерия болели коронавирусом и свиным гриппом. При этом Иосиф Игоревич болел ковидом в тяжелой форме и провел в больнице восемь дней, которые после назвал «адом».

В этот раз, предположительно, супруги заразились «кракеном» на премьере фильма в московском кинотеатре. Этот штамм коронавируса может протекать без симптомов, а также быстро распространяется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем особая опасность штамма коронавируса «кракен». У него есть два тяжелых симптома.

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