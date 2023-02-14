Российский WWF уличили в желании нажиться на помощи животным

Эфирная новость 12

В России опровергли информацию о недофинансировании программ по сохранению редких животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Константин Чуйченко и Сергей Иванов опубликовали статью с оценкой работы WWF в России.

Держитесь подальше от российского Фонда дикой природы. С такой недвусмысленной рекомендацией выступили спецпредставитель Президента по вопросам природоохраны Сергей Иванов и министр юстиции Константин Чуйченко. Они опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Фонд в алчности и непрофессионализме.

Скандал разгорелся после того, как представители фонда — в рамках очередной медийной кампании — как водится, начали собирать деньги на помощь несчастным животным. И заявили, что в ближайшие годы из-за недостатка финансирования исчезнут дальневосточные тигры и леопарды. Иванова и Чуйченко это, явно, задело. Потому как, по совместительству, они, как раз, возглавляют наблюдательные советы в центрах «Амурский тигр» и «Дальневосточный леопард».

А эти организации — надо признать — проделали по-настоящему колоссальную работу для сохранения и преумножения видов. Начиная от создания двух Национальных парков с современным оснащением и инфраструктурой.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 14 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

2:24
Сретение Господне — 2023: история, традиции и тайные обряды
2:11
Академия смерти: американские инструктора готовят украинских детей к убийствам русских
1:41
Фокус не удался. В Москве задержали колдуна из Камеруна
1:25
Правовая интеграция: Госдума одобрила законы о новых регионах
1:13
В США заявили о перехвате четырех российских самолетов у Аляски
0:55
Смартфон-зависимость: В Петербурге выяснили, как увлечение гаджетами влияет на успеваемость

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023