Российский WWF уличили в желании нажиться на помощи животным

Константин Чуйченко и Сергей Иванов опубликовали статью с оценкой работы WWF в России.

Держитесь подальше от российского Фонда дикой природы. С такой недвусмысленной рекомендацией выступили спецпредставитель Президента по вопросам природоохраны Сергей Иванов и министр юстиции Константин Чуйченко. Они опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Фонд в алчности и непрофессионализме.

Скандал разгорелся после того, как представители фонда — в рамках очередной медийной кампании — как водится, начали собирать деньги на помощь несчастным животным. И заявили, что в ближайшие годы из-за недостатка финансирования исчезнут дальневосточные тигры и леопарды. Иванова и Чуйченко это, явно, задело. Потому как, по совместительству, они, как раз, возглавляют наблюдательные советы в центрах «Амурский тигр» и «Дальневосточный леопард».

А эти организации — надо признать — проделали по-настоящему колоссальную работу для сохранения и преумножения видов. Начиная от создания двух Национальных парков с современным оснащением и инфраструктурой.