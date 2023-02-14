Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым морем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26

В воздухе экипажи произвели дозаправку самолетов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что общая продолжительность полета превысила 13 часов. Находясь в воздухе, экипажи осуществили дозаправку самолетов топливом.

Летчики российской дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В январе новейший фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в учениях российских сил ПВО в Норвежском море. Экипаж корабля отработал навыки отражения противокорабельных ракет и атак авиации в сложных погодных условиях. На борту судна среди прочего современного вооружения находились неуязвимые гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский МиГ-31 перехватил британский самолет-разведчик Boeing RC-135 над Баренцевым морем.

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