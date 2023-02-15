Спортсмен полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Состояние Романа Костомарова, перенесшего уже несколько операций, ухудшилось, сообщает источник 5-tv.ru.
Спортсмен полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам, и планируется, что эта ситуация продлится до утра.
Кроме того, появилась информация, что в левом легком фигуриста обнаружен большой фиброз.
Костомаров попал в больницу 10 января. Медики сражаются за жизнь спортсмена из последних сил — его подключали к ИВЛ, проводили процедуру ЭКМО и ампутировали часть стопы, чтобы убрать некроз ткани, возникший из-за воспалительного процесса в организме.
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