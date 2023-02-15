«Ненавижу»: отдохнувшая одна на Мальдивах Тодоренко вскрыла семейные проблемы
Телеведущая Тодоренко рассказала о ссоре с мужем в День святого Валентина
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
В последнее время все чаще поговаривают — в звездном семействе разлад.
Телеведущая Регина Тодоренко — пока все остальные знаменитости в День святого Валентина — делились фотографиями подарков от возлюбленных и планами на день, вскрыла семейные проблемы с мужем Владом Топаловым. Она призналась, что больше всего ее печалит в отношениях с любимым.
«Ох, ненавижу ругаться», — сообщила знаменитость.
В социальной сети она опубликовала совместное фото с Топаловым. На нем супруги едут куда-то в машине, при этом отчетливо прослеживается напряжение между ними — Топалов отвернулся и совсем не смотрит в сторону возлюбленной. Что именно стало поводом для ссоры, Тодоренко не стала рассказывать, пишет Passion.ru.
При этом поклонники семейства убеждены — это не просто очередная ссора. Они всерьез обеспокоены ситуацией в семье. Ведь поводов звезды дали немало. Так, недавно Тодоренко одна улетела отдыхать на Мальдивы. В то же время Топалов, сидя в холодной Москве, писал, что он «любит все же одиночество». А по возвращению из отпуска супруги выпустили песню о расставании. Вместе с тем телеведущая стала реже публиковать фото и видео с мужем. Но на это у нее нашлось, что ответить. По ее словам, она просто наслаждается обществом любимого, поэтому у нее совсем нет желания проводить время в соцсетях.
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