«Мне так хорошо»: Тодоренко объяснила, почему перестала показывать фото с мужем

Телеведущую и ее супруга вновь заподозрили в ссоре и кризисе в отношениях. Устав от слухов и сплетен, она ответила всем переживающим.

Телеведущая Регина Тодоренко объяснила, почему она перестала публиковать в социальной сети совместные фото с мужем Владом Топаловым. На это ее вынудили поклонники, которые забеспокоились, что семья переживает тяжелый кризис. Ведь помимо фото недавно знаменитость уехала отдыхать на Мальдивы одна, а певец и вовсе стал заявлять, что ему неплохо и в одиночестве побыть.

«Постоянно получаю комментарии о том, где Влад. А я в этот момент сижу и думаю, мне так хорошо, что я не выкладываю. Мы наслаждаемся друг другом и меньше времени стали проводить в соцсетях. Просто кайфуем», — сказала телеведущая в эфире одного из шоу на радио.

Присутствующий рядом Топалов подтвердил слова супруги. Он отметил, что обожает Тодоренко и продолжает радовать ее каждый день. Ведь для него любовь не пустой звук. Вместе с тем пара рассказала, благодаря чему им удается сохранять любовь, трепет в отношениях.

Секрет нашего семейного счастья — не убить друг друга», — добавила Тодоренко.

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