Снова дома: спасатели и врачи МЧС России вернулись из Турции

Целую неделю они оказывали помощь пострадавшим от землетрясения.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» торжественно встретили спасателей и врачей, которые вернулись из Турции.

Всю неделю специалисты участвовали в поиске выживших, оказывали пострадавшим от землетрясения медицинскую и психологическую помощь. Спасателей встречали с цветами и оркестром.

Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.