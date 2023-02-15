Снова дома: спасатели и врачи МЧС России вернулись из Турции
МЧС: российские спасатели, работавшие в Турции после землетрясения, вернулись в Москву
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
Целую неделю они оказывали помощь пострадавшим от землетрясения.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» торжественно встретили спасателей и врачей, которые вернулись из Турции.
Всю неделю специалисты участвовали в поиске выживших, оказывали пострадавшим от землетрясения медицинскую и психологическую помощь. Спасателей встречали с цветами и оркестром.
Россия стала одной из первых стран, которая пришла на помощь после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.
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