Перепутала сцену с трибуной: в Петербурге отменили спектакль с участием Раппопорт

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 153

Театр «Балтийский дом» отменил показы спектакля с участием Раппопорт и Серебрякова

Перепутала сцену с трибуной: в Петербурге отменили спектакль с участием Раппопорт

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актриса вместе с Алексеем Серебряковым должна была выйти на сцену в постановке «Эйнштейн и Маргарита».

Театр-фестиваль «Балтийский дом» в Петербурге отменил показы спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, уточнив, что показы не состоятся по техническим причинам.

Согласно афише, спектакль «о большой любви и атомной бомбе» «Эйнштейн и Маргарита» ставил режиссер Александр Марин по пьесе Александра Гельмана «Альмар». Премьера прошла в Москве 12 июня 2022 года.

До этого Раппопорт негативно отреагировала на отмену спектаклей с Лией Ахеджаковой в «Современнике» и призвала поклонников народной артистки РФ не молчать по этому поводу.

«Я уверена, что зрителей, которым необходима эта актриса, в тысячи раз больше, чем тех, кто жаловались. Только они пишут, а мы молчим. Давайте любить вслух», — написала Раппопорт в соцсети.

Известно, что в ноябре прошлого года актрису исключили из совета по культуре и искусству Петербурга. Перед этим она публично осудила проведение специальной военной операции (СВО) на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спектакль «Игра в джин» с участием актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой в «Современнике» снят с репертуара. Таким образом, у знаменитости не осталось ролей в театре. Еще в прошлом году сняли спектакль «Первый хлеб» с артисткой в главной роли. До этого Ахеджакова отметилась многочисленными антироссийскими заявлениями и осудила СВО.

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