Американский самолет падал 71 секунду во время сильнейшего шторма

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 89

ЧП происходило в небе над Тихим океаном. Катастрофы чудом удалось избежать.

Американский самолет падал 71 секунду во время сильнейшего шторма

Фото: www.globallookpress.com / James Arthur Gekiere

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Пассажиры американской авиакомпании United Airlines чудом остались живы после перелета с Гавайских остров в Сан-Франциско. На этом маршруте лайнер, набравший высоту примерно в 670 метров, начал стремительно опускаться из-за шторма, рассказывает издание The Mirror.

ЧП произошло еще в середине декабря, но огласку получило только сейчас. А происходило все в небе над Тихим океаном примерно 02:49 по местному времени. В этот момент погода, мягко говоря, разбушевалась. Самолету оказалось не просто сопротивляться стихии, и он стал резко снижаться со скоростью почти в три тысячи метров секунду. И так длилось больше минуты — примерно 71 секунду.

За это время пассажиры пережили настоящий ужас и чуть ли не попрощались с жизнью, но, к счастью, пилоты сумели преодолеть пике, и ориентировочно за минуту судно уже достигло нужной высоты — примерно в 700 метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пассажирский автобус «поцеловался» с самолетом в Лос-Анджелесе.

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