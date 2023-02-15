Людмила Максакова отсудила более 150 тысяч за порчу двери

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 162

Знаменитость требовала взыскать с ответчика 347 тысяч рублей убытка. Почему суд удовлетворил ее иск лишь частично?

Людмила Максакова отсудила более 150 тысяч за порчу двери

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Актриса Людмила Максакова выиграла иск к Фонду капитального ремонта. Суд взыскал с организации более 150 тысяч рублей из-за испорченной двери. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, который побывал на заседании Мещанского суда Москвы.

Артистка обратилась в суд после того, как столкнулась с самоуправством коммунальных служб. Во время обновления фасада здания, в котором проживает 82-летняя Максакова, случился неприятный инцидент: один рабочий из бригады свалился на балкон ее апартаментов. Чтобы вызволить его пришлось взломать входную дверь квартиры народной артистки.

С порчей имущества Максакова мириться не стала и обратилась в суд. По ее иску с Фонда капитального ремонта, который был инициатором реставрации, взыскали 142 тысячи рублей убытков. Еще семь тысяч актрисе возместили за проведение оценочной экспертизы, а также оплатили расход за госпошлину в размере четырех с половиной тысяч рублей.

Представитель актрисы в суде Антон Волков прокомментировал случай с рабочими, который произошел летом 2022 года. По его словам, на момент инцидента Максакова не находилась в квартире.

«Она была на гастролях, провели вскрытие квартиры без участия собственника с последующей эвакуацией пострадавшего и его госпитализацией. Сотрудники МЧС вскрыли дверь, в результате чего она была повреждена», — объяснил Волков.

Представитель истца требовал от Фонда капремонта полного возмещения ущерба и вынужденных расходов пострадавшей. Он добавил, что результатом вскрытия входной двери стало то, что она перестала закрываться. Жилплощадь нуждалась в постоянной охране — на помощь приходили коллеги или друзья Максаковой, которые находились у нее дома.

«Дверь приходилось закрывать на проволоку», — подчеркнул юрист.

Примечательно, что суд удовлетворил иск лишь частично. Максакова требовала взыскать с ответчика за убытки сумму размером 347 тысяч рублей, а также покрыть ее расходы на проведение оценочной экспертизы и госпошлину — семь и шесть тысяч, соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певец Валерий Леонтьев стал участником коммунальных разборок из-за сломанного стояка, даже не подозревая об этом.

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