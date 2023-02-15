В Госдуме рассказали, как Польша может забрать часть Украины без боя

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 83

Депутат ГД Белик указал на возможность Польши забрать часть Украины без боя

В Госдуме рассказали, как Польша может забрать часть Украины без боя

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

Читайте нас в: Дзен Новости

Польша не скрывает имперских амбиций в отношении территорий Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей.

Если Польша начнет процесс присоединения украинских земель, то в Варшаве придумают предлог для того, чтобы забрать Львов и другие города без боя и заставить украинцев принять это как данность. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам депутата, предлогом для бескровного захвата украинских земель может стать, например, подключение к энергетике для более комфортной жизни.

«На Западной Украине еще со времен СССР есть магистрали, связывающие ее с Европой и позволяющие использовать польскую энергосистему для подключения того же Львова. Безусловно, Польша имеет имперские амбиции в отношении территорий Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей, но если она решит эти амбиции реализовать, то наличие или отсутствие электричества и состояние подстанций не будет играть особой роли», — отметил Белик в беседе с URA.RU.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что Польша нацелилась захватить не часть Украины, а всю ее территорию. Эксперт назвал мифом устоявшееся мнение о том, что поляки мечтают вернуть лишь так называемые Восточные Кресы — земли Западной Украины, ранее принадлежавшие Польше.

Причем, поляки уже начали осуществлять замысел по захвату Украины, уверен политолог. На это, по его мнению, указывает то, что уже сейчас в боевых действиях в Донбассе тайно, под видом бойцов частных военных компаний, участвуют около пяти тысяч польских солдат и специалистов по техобслуживанию вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше и Прибалтике заявили о готовности «переступить красную линию» для роста конфронтации с РФ.

-3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:23
Московскую первоклассницу госпитализировали с инсультом
16:14
Кадры самого первого погружения к «Титанику» сможет увидеть весь мир
16:02
Девушка из США чуть не задушила адвоката, обещавшего вытащить ее из тюрьмы после убийства любовника
15:56
Российские военные уничтожили до 190 солдат ВСУ на донецком направлении
15:49
Лера Кудрявцева ответила на слухи о своей внезапной смерти: «Гореть в аду!»
15:42
Герой нашего времени: спасшего младенца в Балашихе машиниста представят к награде

Сейчас читают

Удар по авторитету: политолог оценил последствия расследования Херша для США
Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова
Умер народный артист России Евгений Шокин
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023