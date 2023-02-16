Вопреки всем сложностям: как в новых регионах РФ восстанавливают соцсферу

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Рита Миронова
Рита Миронова 53

Путин сообщил о работе по восстановлению соцсферы в новых регионах России

Вопреки всем сложностям: как в новых регионах РФ восстанавливают соцсферу

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Президент потребовал уделять решению этой задачи «особое внимание».

В новых регионах России активно идут работы по восстановлению объектов социальной сферы. Об этом сообщал президент Владимир Путин во время открытия новых медучреждений в регионах.

Так, в Мелитополе Запорожской области открылась амбулатория общей практики. Как отметил Путин, работа продолжится «несмотря на все сложности».

«В этом регионе, как и на Донбассе, в Херсонской области, несмотря на все сложности, уже сейчас идет работа по восстановлению социальной сферы, в том числе системы здравоохранения», — заявил президент.

Также он поручил Министерству здравоохранения РФ уделять решению этой задачи особое внимание. Помимо этого, президент поручил правительству утвердить программы развития новых регионов. Накануне Госдума приняла закон и выплате пенсий жителям новых территорий.

«В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи. Причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов», — подчеркнул Владимир Путин.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов в конце сентября 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на новых территориях восстановили почти восемь с половиной тысяч объектов.

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