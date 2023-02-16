СМИ: Штаты не хотят подталкивать Украину к нападению на Крым

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 13

Politico: Штаты выступили против попыток украинской власти вернуть контроль над Крымом

СМИ: Штаты не хотят подталкивать Украину к нападению на Крым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Президент России заявлял, что вопрос с территорией решен окончательно, вряд ли кто-то осмелится поспорить.

Планы киевского режима попытаться занять крымский полуостров являются для РФ красной линией. Об этом во время разговора с экспертами заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Politico. По данным журналистов, такой ответ он дал на вопрос о готовности Штатов «помочь Украине реализовать ее долгосрочную цель».

По сообщениям источников, Блинкен создал впечатление, что американская сторона не считает наступление на Крым мудрым шагом сейчас, но напрямую такую позицию высказывать не стал.

При этом госсекретарь сказал, что украинские попытки сделать Крым подконтрольным могут вызвать более сильную реакцию со стороны России. Перед этим экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор высмеял планы польского президента Анжея Дуды помочь властям Незалежной с захватом Крыма.

Крым присоединился к России в результате голосования в 2014 году. Власти Украины считают территорию оккупированной в то время, как российская сторона говорила о том, что при референдуме были соблюдены нормы международного права.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое обещание Украина дала Западу.

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