Хозяйке на заметку: уральские ученые изобрели ткань, которую не нужно стирать
Технологию используют в производстве спортивной одежды.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Wilf; 5-tv.ru
Новая разработка уральских ученых грозит произвести фурор на рынке спортивной одежды.
Стартаперы из Екатеринбурга придумали ткань, которую не нужно стирать, при этом материал долго остается свежим и не дает замерзнуть.
Какой секретный ингредиент использовали изобретатели, и чем еще готова порадовать спортсменов наша легкая промышленность? Кирилл Солодков все выяснил.
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