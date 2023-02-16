Хозяйке на заметку: уральские ученые изобрели ткань, которую не нужно стирать

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Технологию используют в производстве спортивной одежды.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Wilf; 5-tv.ru

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Новая разработка уральских ученых грозит произвести фурор на рынке спортивной одежды.

Стартаперы из Екатеринбурга придумали ткань, которую не нужно стирать, при этом материал долго остается свежим и не дает замерзнуть.

Какой секретный ингредиент использовали изобретатели, и чем еще готова порадовать спортсменов наша легкая промышленность? Кирилл Солодков все выяснил.

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