«С ним ушла эпоха»: директор Дома кино Екатерина Головня о смерти Абдрашитова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 541

Директор Дома кино Головня: смерть режиссера Абдрашитова положила конец эпохе

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Член союза кинематографистов РФ вспомнила, как однажды получала награду из рук покойного Абдрашитова. Для нее это было очень волнительно и почетно.

Член союза кинематографистов РФ, режиссер и документалист Екатерина Головня, как и многие другие коллеги Вадима Абдрашитова, была шокирована внезапной смертью режиссера. Информацию о его кончине сообщили в дирекции Союза кинематографистов РФ вечером в минувшее воскресенье. По мнению Головни, ушла целая эпоха.

«На самом деле это великий режиссер, и с ним ушла эпоха. Я с детства с ним была знакома, потому что они дружили с мамой и на профессиональной почве в том числе. Я однажды была удостоена чести из его рук принять приз на кинофестивале „Сталкер“», — сказала Головня в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

К слову, Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Сначала он получил химико-техническое образование, проработал на электроламповом заводе, а после поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1974 года стал работать на киностудии «Мосфильм». Спустя три года была его драма «Слово для защиты». Фильм был удостоен награды на Всесоюзном кинофестивале в Риге за лучшую режиссуру.

Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания. О месте и дне прощания пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал на смерть друга актер Евгений Герасимов.

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