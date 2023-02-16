Российские ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Севастополем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51

Ситуацию прокомментировал губернатор региона Михаил Развожаев.

Российские ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Севастополем

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над городом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем», — прокомментировал он случившееся.

Губернатор Севастополя добавил, что силы ВС РФ и противовоздушная оборона продолжают отбивать атаки. В заключение Развожаев обратился к местным жителям и попросил их сохранять спокойствие.

4 января губернатор города рассказывал о двух сбитых беспилотниках над морем недалеко от Севастополя. Тогда вражеские летательные аппараты были сбиты в районе Бельбека. В тот же день появилась информация о сбитом беспилотнике ВСУ в Воронежской области.

Украинская сторона направляет свои беспилотники не только на территории РФ, недавно белорусские пограничники перехватили разведывательный дрон ВСУ в Столинском районе. Он был оборудован камерой для слежки и имел карту памяти, материалы которой подтверждают цели его использования.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро.

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