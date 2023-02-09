В Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро
Губернатор Богомаз: в Брянской области система ПВО сбила десять украинских беспилотников за утро
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
По данным губернатора региона, жертв и пострадавших нет.
Украинские националисты этой ночью предприняли попытку атаковать Стародубский муниципальный округ Брянской области, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила нападение. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Атака была отражена. В результате работы системы ПВО, из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам!», — написал он в своем Telegram-канале.
Спустя несколько часов Богомаз сообщил об еще одной атаке ВСУ. Ее также отразили российские защитники посредством работы ПВО.
По данным губернатора, жертв и пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что украинские боевики обстреляли Брянскую область в конце января.
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