В Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Губернатор Богомаз: в Брянской области система ПВО сбила десять украинских беспилотников за утро

В Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

По данным губернатора региона, жертв и пострадавших нет.

Украинские националисты этой ночью предприняли попытку атаковать Стародубский муниципальный округ Брянской области, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила нападение. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Атака была отражена. В результате работы системы ПВО, из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам!», — написал он в своем Telegram-канале.

Спустя несколько часов Богомаз сообщил об еще одной атаке ВСУ. Ее также отразили российские защитники посредством работы ПВО.

По данным губернатора, жертв и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что украинские боевики обстреляли Брянскую область в конце января.

Тема:
Спецоперация
9 февр
Боевики ВСУ ударили из HIMARS по зданию бывшего кинотеатра в Донецке
9 февр
Постпред РФ при ООН Небензя: западные танки «не сделают погоды» на Украине
9 февр
Командир танка объяснил, почему Leopard не сравнится с Т-90М «Прорыв»
9 февр
Дружно, едино, сообща! Лучшее видео из зоны СВО за день
9 февр
Народный фронт запустил акцию помощи бойцам на передовой к 23 февраля
8 февр
«Кровавая жатва»: что грозит Великобритании за поставки истребителей на Украину
8 февр
«Договоритесь сегодня»: чего хочет Роджер Уотерс от России, Украины и США
8 февр
«Странное деление»: кто в Европе поддерживает Россию
8 февр
«Я и все мои ребята готовы»: артист Александр Морозов отправится в зону СВО
8 февр
Минобороны: российские военные поразили штаб бригады ВСУ в ДНР
-3° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:06
Российский самолет-амфибия Бе-200 потушил горевший трое суток склад в Турции
9:54
В Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро
9:43
Боевики ВСУ ударили из HIMARS по зданию бывшего кинотеатра в Донецке
9:32
«Вылитый папа»: Арнтгольц и Богатырев впервые показали фото подросшего сына
9:21
Россияне пожаловались на нехватку антибиотиков и анальгетиков в аптеках
9:10
Постпред РФ при ООН Небензя: западные танки «не сделают погоды» на Украине

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
Никита Кологривый: папа научил меня жить по принципу «Добро с кулаками»
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023