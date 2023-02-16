Военные РФ уничтожили склад горючего для военной техники ВСУ в районе Полтавы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 49

Армия истребляет украинских радикалов, освобождая территорию от «коричневой чумы».

Военные РФ уничтожили склад горючего для военной техники ВСУ в районе Полтавы

Фото: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Хранилище горючего и смазочных материалов для техники украинских боевиков уничтожили российские военные в районе Полтавы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе города Полтава уничтожено хранилище горючего и смазочных материалов для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от неонацистов. Поводом для ее начала послужили усилившиеся обстрелы гражданского населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Радикалы Незалежной используют запрещенные методы ведения боевых действий, а также прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Геноцид людей киевским режимом продолжался в течение восьми лет. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российская авиация работает в зоне СВО.

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